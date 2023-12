Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 254,60 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 254,60 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,80 CHF. Bei 253,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 342.647 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 308,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 17,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (230,90 CHF). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 10,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 290,89 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Roche 16.445,00 CHF umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 18,58 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

