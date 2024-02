Aktienkurs aktuell

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag mit Kursplus

13.02.24 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 228,35 CHF.

Werbung

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 228,35 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 228,95 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 228,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 32.929 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 22,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 222,75 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 2,45 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,77 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 284,00 CHF an. Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025. Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 18,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Gewinnen SIX-Handel: SPI-Börsianer greifen zu Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images