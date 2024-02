Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 227,95 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 227,95 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 230,25 CHF. Bei 228,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 401.038 Roche-Aktien.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,78 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 222,75 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,77 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 284,00 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,20 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Gewinnen

SIX-Handel: SPI-Börsianer greifen zu

Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag stärker