Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Mittag Boden gut

13.02.25 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 295,10 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 295,10 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 295,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 294,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 254.934 Roche-Aktien. Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 295,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Bei 212,90 CHF fiel das Papier am 04.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 27,85 Prozent sinken. Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,96 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 282,71 CHF. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,68 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Mittwochshandel in Zürich: SMI klettert letztendlich Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsende stärker SPI-Handel aktuell: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen

