Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Montagvormittag ab

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 224,60 CHF abwärts.

Das Papier von Roche befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 224,60 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 223,70 CHF. Bei 224,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 28.067 Roche-Aktien.

Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 30,70 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,21 Prozent Luft nach unten.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,82 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,56 CHF.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,94 CHF im Jahr 2024 aus.

