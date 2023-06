Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel Roche 280,60 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 280,20 CHF. Bei 280,40 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 279,75 CHF. Mit einem Wert von 279,75 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 22.826 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (335,85 CHF) erklomm das Papier am 02.11.2022. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 256,05 CHF fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 9,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 318,67 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – ein Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 15.783,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 21,14 CHF im Jahr 2024 aus.

