Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 267,60 CHF zu.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 267,60 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 269,35 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 265,85 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 224.583 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 20,32 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 256,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 4,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 317,56 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 19,10 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

