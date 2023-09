Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 254,85 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 254,85 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 255,05 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 253,65 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 253,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 14.727 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 31,78 Prozent Luft nach oben. Am 06.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,98 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 312,56 CHF aus.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,66 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

