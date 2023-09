Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 257,00 CHF zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 257,00 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 257,10 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 253,65 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 183.568 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 30,68 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.09.2023 bei 249,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 2,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 312,56 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,66 CHF je Roche-Aktie belaufen.

