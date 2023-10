Roche Aktie News: SPI Aktie Roche legt am Freitagvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 253,30 CHF zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 253,30 CHF zu. Die Roche-Aktie legte bis auf 253,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 253,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.928 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 335,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 32,59 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 243,75 CHF. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 3,77 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 308,30 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,66 CHF in den Büchern stehen haben wird.

