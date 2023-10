Roche Aktie News: SPI Aktie Roche legt am Freitagnachmittag zu

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 255,60 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 255,60 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 255,85 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 313.347 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (243,75 CHF). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 4,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 308,30 CHF an.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.445,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,66 CHF fest.

