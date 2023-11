Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 238,60 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 238,60 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,40 CHF an. Mit einem Wert von 237,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 132.443 Stück gehandelt.

Bei 330,05 CHF markierte der Titel am 11.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 38,33 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 230,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 303,30 CHF an.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Mit einem Umsatz von 16.244,00 CHF, gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,22 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Roche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Mittag zurück