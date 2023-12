So bewegt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag gesucht

13.12.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 254,20 CHF.

Werbung

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 254,65 CHF. Bei 253,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.194 Stück gehandelt. Am 13.12.2022 markierte das Papier bei 308,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,36 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 230,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 10,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 290,89 CHF je Roche-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden. Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,59 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SIX-Handel: SMI notiert letztendlich im Plus Börse Zürich in Grün: So steht der SMI am Nachmittag Roche-Aktie kaum verändert: Positive Studiendaten bei Brustkrebsbehandlung im Frühstadium

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images