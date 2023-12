Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 252,90 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 252,90 CHF ab. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 252,10 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 253,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 379.498 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,50 CHF erreichte der Titel am 13.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 290,89 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 16.445,00 CHF umsetzen können.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,59 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SIX-Handel: SMI notiert letztendlich im Plus

Börse Zürich in Grün: So steht der SMI am Nachmittag

Roche-Aktie kaum verändert: Positive Studiendaten bei Brustkrebsbehandlung im Frühstadium