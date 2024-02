Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 228,00 CHF ab.

Das Papier von Roche befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 228,00 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 228,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 228,15 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 17.143 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (293,55 CHF) erklomm das Papier am 06.06.2023. Mit einem Zuwachs von 28,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 222,75 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 2,30 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,77 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 272,25 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,20 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Zürich: SMI schlussendlich schwächer

Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Dienstagnachmittag