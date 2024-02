Notierung im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Roche

14.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 227,25 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 227,25 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 226,55 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 228,15 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 284.830 Aktien. Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 22,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 222,75 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 1,98 Prozent Luft nach unten. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,77 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 272,25 CHF für die Roche-Aktie. Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF, während im Vorjahreszeitraum 14.742,00 CHF ausgewiesen worden waren. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Angespannte Stimmung in Zürich: SPI legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein Zurückhaltung in Zürich: SMI schlussendlich schwächer Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Dienstagnachmittag

