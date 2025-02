Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Roche

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 296,40 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 296,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 295,30 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 298,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 250.612 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 298,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 0,57 Prozent Luft nach oben. Am 04.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 28,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,95 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 282,71 CHF an.

Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

