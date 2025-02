Notierung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Mittag

14.02.25 12:07 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 295,40 CHF ab.

Die Roche-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 295,40 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 294,60 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 298,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 451.402 Stück gehandelt. Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 298,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,93 Prozent. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,95 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 282,71 CHF für die Roche-Aktie. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,72 CHF im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Börse Zürich: SMI legt zum Handelsende zu Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Donnerstagshandel im Plus Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt zum Ende des Donnerstagshandels

