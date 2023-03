Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Mittag mit Aufschlag

Das Papier von Roche legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 264,75 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 266,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 265,75 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 265.147 Roche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2022 auf bis zu 404,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 34,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 261,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 1,24 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 342,09 CHF angegeben.

Am 02.02.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.742,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.930,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Roche am 27.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Roche die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,44 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images