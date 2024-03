Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 234,10 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 234,10 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 232,55 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 233,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 130.857 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 222,75 CHF ab. Mit Abgaben von 4,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,68 CHF belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 263,50 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 16.244,00 CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.742,00 CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 17,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

