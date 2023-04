Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Roche 277,00 EUR

0,16% Charts

News

Analysen

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 277,60 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 278,70 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 277,25 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 335.909 Roche-Aktien.

Am 15.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 393,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 29,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 256,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 8,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 325,80 CHF aus.

Am 02.02.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.742,00 CHF – eine Minderung von 6,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.783,00 CHF eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie im Minus: Roche und Eli Lilly arbeiten zusammen an der Früherkennung von Alzheimer

Roche-Aktie fester: Roche will 2023 mehr in Forschung und Entwicklung investieren

Roche-Aktie stabil: FDA-Ausschuss plädiert für Zulassung von Roche-Krebsmittel Polivy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche AG (Genussschein) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein)

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images