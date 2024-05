Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 223,30 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 2,0 Prozent auf 223,30 CHF nach. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 222,70 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 123.361 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,66 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,80 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 262,56 CHF für die Roche-Aktie aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,94 CHF fest.

