Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Mittwochmittag ab

14.05.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 258,70 CHF.

Um 11:48 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 258,70 CHF ab. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 257,20 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 258,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 131.457 Stück. Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei 221,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,91 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 279,75 CHF. Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 23.07.2026. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,13 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie höher: Roche-Tochter Genentech baut Produktionsstätte für Medikamente in den USA SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 10 Jahren verloren SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 5 Jahren angefallen

