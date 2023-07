Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 271,00 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 271,00 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 271,15 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 268,25 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 194.728 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 23,93 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 256,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 5,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 317,56 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Roche am 27.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Roche die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,20 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

