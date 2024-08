Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Nachmittag ausgebremst

14.08.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 278,40 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 278,40 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 277,20 CHF. Bei 279,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 293.075 Roche-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 287,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 3,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 30,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,80 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,67 CHF je Roche-Aktie an. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren. Am 29.01.2026 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,37 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Aufschläge in Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI SIX-Handel: SMI nachmittags stärker Pluszeichen in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

