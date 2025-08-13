Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 249,30 CHF ab.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 249,30 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 248,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 248,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 169.582 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 6,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,90 CHF belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,14 CHF.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,93 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

