Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 257,70 CHF zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 257,70 CHF zu. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 258,30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.702 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 30,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 3,07 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 312,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,66 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie gibt nach: Roche-Chef hält größere Zukäufe für möglich - Elf Medikamenten-Projekte in spätklinischer Entwicklung

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Roche eingebracht

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen