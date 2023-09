Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 258,60 CHF.

Das Papier von Roche legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 258,60 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 258,65 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 217.816 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 23,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 249,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 3,40 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 312,56 CHF je Roche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,66 CHF je Aktie belaufen.

