Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Dienstagnachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 239,25 CHF.

Um 15:53 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 239,25 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 240,35 CHF. Bei 239,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 291.391 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (316,75 CHF) erklomm das Papier am 15.11.2022. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 24,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 230,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 303,30 CHF an.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

