Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag im Minusbereich

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 286,50 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,2 Prozent auf 286,50 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 286,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 288,10 CHF. Zuletzt wechselten 136.002 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit Abgaben von 19,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,89 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,00 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,74 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 3 Jahren angefallen

Roche-Aktie höher: Gazyvaro erreicht Ziele in Lupus-Studie