Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag im Minusbereich
Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 286,50 CHF abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,2 Prozent auf 286,50 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 286,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 288,10 CHF. Zuletzt wechselten 136.002 Roche-Aktien den Besitzer.
Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit Abgaben von 19,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,89 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,00 CHF je Roche-Aktie aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,74 CHF je Roche-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 3 Jahren angefallen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen