14.11.25 16:08 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 286,10 CHF abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 286,10 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 284,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 288,10 CHF. Zuletzt wechselten 276.970 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 8,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 18,94 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,89 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 272,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

