Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag auf rotem Terrain

15.01.24 09:25 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 251,30 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 251,30 CHF abwärts. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 251,25 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 252,50 CHF. Bisher wurden heute 27.425 Roche-Aktien gehandelt. Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 297,95 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 18,56 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 8,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,78 CHF. Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,55 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Aufschläge in Zürich: SLI-Börsianer greifen mittags zu Börse Zürich: SMI mittags mit Gewinnen SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 5 Jahren bedeutet

