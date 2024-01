Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Nachmittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 250,60 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 250,60 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 250,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 252,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 242.348 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 297,95 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 18,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 289,78 CHF für die Roche-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,35 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Aufschläge in Zürich: SLI-Börsianer greifen mittags zu

Börse Zürich: SMI mittags mit Gewinnen

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 5 Jahren bedeutet