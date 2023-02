Roche Aktie News: STOXX 50 Aktie Roche behauptet sich am Vormittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SWX-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 278,45 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 278,50 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 277,45 CHF. Den SWX-Handel startete das Papier bei 277,45 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.066 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (404,20 CHF) erklomm das Papier am 11.04.2022. 31,11 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 272,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 2,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 344,36 CHF.

Roche veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,26 Prozent auf 14.742,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.930,00 CHF in den Büchern gestanden.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 19,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images