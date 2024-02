Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag in Rot

Blick auf Roche-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 226,85 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 226,85 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 225,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.498 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 29,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (222,75 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 1,81 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,77 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 272,25 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 18,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

