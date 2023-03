Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Mittwochmittag kaum verändert

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr bei 265,45 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 267,65 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 264,75 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 266,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 280.458 Stück.

Am 11.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 404,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 34,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 261,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 342,09 CHF je Roche-Aktie an.

Roche gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.742,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.930,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 19,44 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

