Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 233,45 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 233,45 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 233,70 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.463.548 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Gewinne von 25,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 222,75 CHF. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,68 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 263,50 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 17,87 CHF je Aktie aus.

