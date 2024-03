Aktienkurs im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Freitagnachmittag

15.03.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 230,85 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 230,85 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 230,40 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,00 CHF. Zuletzt wechselten 2.031.208 Roche-Aktien den Besitzer. Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 222,75 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 3,51 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,68 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 263,50 CHF angegeben. Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 14.742,00 CHF umsetzen können. Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 17,87 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwache Performance in Zürich: SLI notiert letztendlich im Minus Börse Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

