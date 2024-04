Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag gefragt

So bewegt sich Roche

Die Aktie von Roche zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 225,60 CHF zu.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 225,60 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 227,20 CHF. Bei 226,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 39.117 Roche-Aktien.

Bei 293,55 CHF markierte der Titel am 06.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 23,15 Prozent niedriger. Am 08.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 3,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,77 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.742,00 CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,89 CHF in den Büchern stehen haben wird.

