Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Roche. Mit einem Kurs von 225,20 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 225,20 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 227,20 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 223,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179.940 Roche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,35 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 217,00 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 3,64 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,77 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 263,50 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 16.244,00 CHF gegenüber 14.742,00 CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,89 CHF je Roche-Aktie belaufen.

