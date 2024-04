Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 225,30 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 225,30 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 227,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 350.889 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,55 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 23,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 217,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 3,68 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,77 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 263,50 CHF an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,89 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

