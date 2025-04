Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 253,70 CHF zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 253,70 CHF zu. Die Roche-Aktie legte bis auf 253,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 250,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 437.278 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,69 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,08 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,94 CHF je Roche-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 285,88 CHF für die Roche-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,55 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Aktien von Novo Nordisk, Merck, QIAGEN & Co. unter Druck - Zölle treffen Sektor hart

Novo Nordisk-Aktie in Rot: Novo Nordisk verliert eine Führungskraft