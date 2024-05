Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 226,90 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 226,90 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,70 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 224,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 479.881 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF an. Gewinne von 29,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 6,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,80 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 262,56 CHF.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,94 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

SMI aktuell: SMI präsentiert sich letztendlich fester

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge