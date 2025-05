Roche Aktie News: SPI Aktie Roche schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 254,90 CHF.

Um 11:49 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 254,90 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 255,40 CHF zu. Bei 252,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 144.000 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,11 Prozent hinzugewinnen. Am 16.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 224,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 11,89 Prozent sinken.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,91 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 279,75 CHF an.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Roche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,13 CHF im Jahr 2025 aus.

