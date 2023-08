Notierung im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

15.08.23 09:23 Uhr

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 264,90 CHF.

Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 264,90 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 265,10 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 264,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 264,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 17.565 Roche-Aktien umgesetzt. Am 02.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 21,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 256,05 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 315,89 CHF je Roche-Aktie aus. Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.445,00 CHF umgesetzt worden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,62 CHF in den Büchern stehen haben wird.

