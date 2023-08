Kurs der Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag schwächer

15.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 262,25 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 262,25 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 261,75 CHF. Bei 264,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 226.009 Roche-Aktien. Bei einem Wert von 335,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 21,91 Prozent niedriger. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 2,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 315,89 CHF. Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Roche 16.445,00 CHF umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,53 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Roche-Investment verloren SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Roche-Investition eingebracht SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Roche-Investment abgeworfen

