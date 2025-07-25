Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich Roche

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 253,50 CHF.

Um 09:07 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 253,50 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 253,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 252,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 70.474 Aktien.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 9,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,93 CHF je Roche-Aktie belaufen.

