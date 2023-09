Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Freitagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 260,75 CHF.

Das Papier von Roche konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 260,75 CHF. Bei 262,30 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 260,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 734.858 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2023 Kursverluste bis auf 249,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 4,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 312,56 CHF aus.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 16.445,00 CHF umsetzen können.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,66 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

