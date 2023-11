Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Vormittag gestärkt

So bewegt sich Roche

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 240,85 CHF zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 240,85 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 240,85 CHF. Mit einem Wert von 240,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 26.753 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2022 bei 316,75 CHF. 31,51 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 4,13 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,50 CHF je Aktie.

