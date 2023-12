Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 245,95 CHF bewegte sich die Roche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 245,95 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 246,55 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 245,25 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 246,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 579.950 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 306,85 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 230,90 CHF ab. Abschläge von 6,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 290,89 CHF für die Roche-Aktie.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,59 CHF im Jahr 2023 aus.

